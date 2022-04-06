Российский бизнес оценил мораторий на контрольно-надзорную деятельность

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов опубликовал результаты очередного опроса «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций», проведенного совместно с Институтом экономики роста им. Столыпина.

В опросе приняли участие руководители и владельцы 4350 компаний из 85 субъектов РФ. Почти 74% участников — владельцы микропредприятий, 20,4% относятся к малому бизнесу, 3,6% — к среднему, 2,1% — к крупному.

Согласно результатам опроса, действие санкций затронуло 84,1% опрошенных предпринимателей. Около 60% из них считают главной проблемой спад потребительского спроса. 44,8% отметили обострение дефицита оборотных средств и кассовые разрывы, 42,9% столкнулись с разрывом цепочек поставок, а24,5% — со сложностями в доставке товаров.

Предприниматели сочли мораторий на контрольно-надзорную деятельность самой эффективной из уже принятых мер поддержки бизнеса — так считают 49,7% опрошенных. Далее следуют снижение ставок УСН и имущественного налога в регионах, льготные кредиты для МСП (34,8%), снятие санитарных противоэпидемических ограничений (28,8%).

Также предприниматели ожидают мер по списанию части налоговой задолженности (56,3% ответов), снижению страховых взносов до 15% со всей базы заработных плат (50,4%), более дешевых и доступных оборотных кредитов (41,8%).

«Мы видим, что бизнес столкнулся с критической нехваткой оборотного капитала, — подытожил Борис Титов. — И в этих условиях трудно понять необходимость держать ключевую ставку ЦБ на прежнем, экстремально высоком уровне. Курс рубля сегодня успешно балансируется другими средствами, в первую очередь инструментами валютного контроля. Говорить о буме спроса, который разгонял бы инфляцию, не приходится. Поэтому ставка в 20% лишь обескровливает экономику, усугубляя, а не решая ее проблемы».