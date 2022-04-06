Прямой эфир
Мир
ВС России за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта
Мир
МИД заявил о рикошете экономической войны США против России по Вашингтону
Мир
Житель Берлина рассказал о пустых магазинах из-за антироссийских санкций
Общество
Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны
Экономика
Центробанк заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами
Мир
СК изучит обстоятельства нападения украинских националистов на Изюм
Мир
Комплексы «Бастион» выполнили пуск двух ракет «Оникс» по целям на Украине
Армия
ВС России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Мир
Сотрудники посольства РФ в Румынии не пострадали от наезда авто на ограду
Мир
Захарова заявила об усилиях Запада раскрутить провокацию в Буче
Армия
В ЦВО заявили об успешном выполнении боевых задач первого этапа спецоперации

Охрана моста от терактов в Волгограде обойдется в 76 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Охрана моста через Ахтубу в Волгограде обойдется региональному бюджету в 75,9 млн рублей. Соответствующий контракт областной комитет дорожного хозяйства подписал с управлением ведомственной охраны Минтранса РФ.

Средства поступят несколькими траншами: 19,7 млн рублей в этом году, 27,5 млн рублей в 2023 году и 28,6 млн рублей в 2024-м. Контракт действует с 1 апреля, пишет ИА «НовостиВолгограда».

В документе прописано, что сотрудники ведомственной охраны Минтранса будут охранять мост через Ахтубу от преступных посягательств, в том числе терактов, обеспечивать пропускной режим, составлять административные протоколы и следить за соблюдением правопорядка.

Присматривать за объектом в круглосуточном режиме будут восемь охранников, в том числе две группы быстрого реагирования. Их снабдят либо огнестрельным оружием, либо спецсредствами. Автопатруль будет дежурить на мосту постоянно.

Ранее сообщалось, что власти Волгограда нашли компанию, которая займется ремонтом знаменитого «танцующего» моста. Стоимость работ составит 114,2 млн рублей. Работами займется ООО «Дорстрой-34».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022