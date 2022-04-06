Охрана моста от терактов в Волгограде обойдется в 76 млн рублей

Охрана моста через Ахтубу в Волгограде обойдется региональному бюджету в 75,9 млн рублей. Соответствующий контракт областной комитет дорожного хозяйства подписал с управлением ведомственной охраны Минтранса РФ.

Средства поступят несколькими траншами: 19,7 млн рублей в этом году, 27,5 млн рублей в 2023 году и 28,6 млн рублей в 2024-м. Контракт действует с 1 апреля, пишет ИА «НовостиВолгограда».

В документе прописано, что сотрудники ведомственной охраны Минтранса будут охранять мост через Ахтубу от преступных посягательств, в том числе терактов, обеспечивать пропускной режим, составлять административные протоколы и следить за соблюдением правопорядка.

Присматривать за объектом в круглосуточном режиме будут восемь охранников, в том числе две группы быстрого реагирования. Их снабдят либо огнестрельным оружием, либо спецсредствами. Автопатруль будет дежурить на мосту постоянно.

Ранее сообщалось, что власти Волгограда нашли компанию, которая займется ремонтом знаменитого «танцующего» моста. Стоимость работ составит 114,2 млн рублей. Работами займется ООО «Дорстрой-34».