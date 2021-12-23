Волгоградский «танцующий» мост отремонтируют за 114 млн рублей
Власти Волгограда нашли компанию, которая займется ремонтом знаменитого «танцующего» моста. Стоимость работ составит 114,2 млн рублей. Работами займется ООО «Дорстрой-34». Предприятие выступит в роли генерального подрядчика и сможет привлекать субподрядные организации для ремонта переправы.
Работы должны начаться в ближайшее время и завершиться до 15 января 2023 года. На всех стадиях ремонта его качество будут контролировать госзаказчик, эксперты и надзорные органы.
ИА «НовостиВолгограда.Ру» пишет, что на «танцующем» мосту отремонтируют участок протяженностью порядка 3 км. Старое покрытие срежут, уложат новую щебеночно-мастичную смесь, восстановят дождеприемные колодцы, заменят бортовые камни и остановочные павильоны.
В Волгоградской области продолжается строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу на трассе между Волгоградом и Волжским. Его протяженность составит 14,2 км. Трасса должна соединить мосты через Волгу и Ахтубу. 1 октября сообщалось, что рабочие приступили к возведению моста в пойме через ерик Гнилой, который станет его частью.