Множество мертвых птиц заметили в Ботсаду Ростова-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону рассказали о гибели птиц на территории городского Ботанического сада. Большую часть умерших птиц составляют галки.

По словам эксперта в области зоологии Тимофея Барабашина, в Ботсаду находится крупная ночевка грачей. Территория становится основным местом обитания этих птиц до весны. Поэтому после зимовки некоторые особи могут погибнуть от истощения, и их тела находят в ветвях либо у корней деревьев.

Кроме того, причиной гибели птиц могут быть инфекции.

Как пишет RostovGazeta, по данным городского противочумного института ни одна из птиц не была переносчиком заболеваний, опасных для людей.

Зоолог добавил, что подобное явление наблюдалось на территории Ботсада в 2014 и 2017 годах.

Ранее экологи назвали причину массовой гибели уток на реке в подмосковных Мытищах. По мнению специалистов, птицы наелись размокшим хлебом.