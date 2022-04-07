Россияне назвали лучший способ похудеть к лету

Большинство россиян считают, что, для того чтобы похудеть к лету, нужно увеличить количество тренировок. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного компанией Hasttings. Текст имеется в распоряжении «Известий».

На фоне тревожных новостей почти половина (49%) россиян переедает — от плохих мыслей у них повышается аппетит. У 20% опрошенных, напротив, пропадает аппетит. 14% россиян отметили, что сообщения из информационных источников никак на них не влияют, а 19% сказали, что не смотрят новостные каналы.

Также 49% россиян собираются сбросить к лету 3–4 кг. Убрать лишние 5 кг и более намерено 32% россиян. То есть в общей сложности более 80% опрошенных планируют работать над своим весом и менять привычки питания. В последние годы исследователи наблюдают увеличение интереса россиян к своей физической форме. В значительной степени это связано с заботой о здоровье, особенно в период пандемии. Но есть и те, кто считает, что у них всё в порядке, и худеть не собирается — их 19%.

«53% россиян считают, что улучшение формы в большей степени зависит от количества тренировок, поэтому к пляжному сезону их следует увеличить. 31% респондентов ответили, что нужно «меньше есть и не нервничать», а 16% полагают, что внешний вид улучшится, если больше спать», — говорится в исследовании.

Однако, несмотря на то, что практически все опрошенные отмечают важность спортивных занятий, замечают улучшение состояния здоровья и подъем энергии после тренировок, серьезно работают над собой лишь 13% респондентов. Эта часть опрошенных ответила, что они занимаются спортом три и более раз в неделю. Именно столько рекомендуют тренироваться фитнес-тренеры, особенно в период снижения веса.

Посещение зала 3–4 раза в неделю помогает телу быстрее привыкнуть к упражнениям, ускорить метаболизм, а главное — сформировать привычку к спорту. Благодаря такому графику человек быстрее увидит результаты своих усилий, что дополнительно мотивирует продолжать занятия. Ситуация с теми, кто ходит в зал 2–3 раза в неделю, лучше — их 22%. 26% сказали, что занимаются 1–2 раза в месяц, а 39% россиян ответили, что спорт в их жизни появляется только тогда, когда есть свободное время.

Большая часть опрошенных предпочитает заниматься спортом на улице, в зеленых зонах города — 58%. Однако 26% заявили, что им больше нравятся тренировки в зале и в летний период. Еще 16% ответили, что выбирают домашние тренировки в любое время года.

24 марта врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пить теплую воду тем, кто хочет похудеть. Специалист объяснила, что теплые напитки дают чувство насыщения, потому их хорошо употреблять желающим сбросить лишние килограммы. Пить можно как простую воду, так и цикорий, в который можно добавить немного нежирного молока.