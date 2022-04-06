В Польше выселила беженку из Украины после ее заявления об обстреле Харькова ВСУ

В Польше выселила беженку из Украины после ее заявления об обстреле Харькова ВСУ

2022-04-06 09:18:18

2022-04-06 09:18:18

2022-04-06 09:18:18

2022-04-06 09:18:18

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