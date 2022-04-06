Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Мир
Байден распорядился направить Украине военной помощи еще на $100 млн
Экономика
Intel приостановил деятельность в России
Экономика
Аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Мир
Новая Зеландия вводит 35-процентные тарифы на весь российский импорт
Мир
В Госдепе сообщили о включении противотанковых систем в военную помощь Киеву
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
Постпред США при ООН отвергла возможность исключения России из состава СБ
Мир
Канада ввела новые санкции в отношении граждан Белоруссии и РФ
Интернет
Google не удалял сайт Минобороны из своей поисковой выдачи

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. После столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось, сообщает 6 апреля телеканал Digi 24.

Блок прост: дипломаты сообщают о перебоях с поступлением денег в посольства
Как еще события на Украине и санкции отразились на работе наших миссий за рубежом

Инцидент произошел примерно в 06:30 мск.

Как указали в полиции, в машине был только водитель. В течение нескольких минут на место происшествия приехали пожарные, которые потушили огонь. Сейчас движение транспорта на шоссе Киселева, где находится посольство, ограничено. Правоохранители выясняют все причины происшествия.

В настоящий момент полиция разрабатывает версию несчастного случая. Дежуривший у ворот охранник дает показания.

Ранее, 25 марта, в Эстонии неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России и часть исторического фасада. В дипмиссии отметили, что заявление о случившемся и видеозапись переданы в полицию.

20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии дипмиссии РФ в эстонском Тарту. Как сообщили дипломаты, виновные понесут заслуженное наказание.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести по факту происшествия доследственную проверку.

До этого 7 марта к воротам российского посольства в Дублине (Ирландия) подъехал грузовик и полностью снес ворота дипмиссии. Инцидент произошел в присутствии полицейских, которые не предприняли никаких действий. Позже водителя автомобиля задержали. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022