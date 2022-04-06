Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. После столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось, сообщает 6 апреля телеканал Digi 24.

Инцидент произошел примерно в 06:30 мск.

Как указали в полиции, в машине был только водитель. В течение нескольких минут на место происшествия приехали пожарные, которые потушили огонь. Сейчас движение транспорта на шоссе Киселева, где находится посольство, ограничено. Правоохранители выясняют все причины происшествия.

В настоящий момент полиция разрабатывает версию несчастного случая. Дежуривший у ворот охранник дает показания.

Ранее, 25 марта, в Эстонии неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России и часть исторического фасада. В дипмиссии отметили, что заявление о случившемся и видеозапись переданы в полицию.

20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии дипмиссии РФ в эстонском Тарту. Как сообщили дипломаты, виновные понесут заслуженное наказание.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести по факту происшествия доследственную проверку.

До этого 7 марта к воротам российского посольства в Дублине (Ирландия) подъехал грузовик и полностью снес ворота дипмиссии. Инцидент произошел в присутствии полицейских, которые не предприняли никаких действий. Позже водителя автомобиля задержали. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию.