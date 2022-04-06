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Астрономы обнаружили внутри Млечного Пути неизвестное кольцо

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Исследователи Института внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили новую структуру внутри Млечного Пути — внутреннее кольцо богатых металлом звезд, которые моложе звезд в баре — вытянутой структуре из звезд и газа в галактическом диске, говорится в статье ученых.

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Ученые смогли объединить данные различных кампаний по наблюдению галактики со сложным компьютерным моделированием, чтобы создать современную модель внутреннего Млечного Пути: медленную полосу с выпуклостью в форме арахиса.

Они использовали APOGEE — крупномасштабную звездную спектроскопическую съемку, которую проводят в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн. Благодаря этому стало возможным обнаруживать звезды, расположенные в пыльных областях Млечного Пути, таких как диск и выпуклость. И определять не только содержание в них элементов, но и их положение, скорости прямой видимости и приблизительный возраст.

Также ученым помогла миссия телескопа Gaia, который составляет карту около миллиарда звезд, фиксируя их позиционные измерения.

«Мы объединили более 30 тыс. звезд из обзора APOGEE с данными Gaia, чтобы получить их полные орбиты. С помощью этих орбит мы можем видеть, что происходит позади галактической выпуклости, а также другие пространственные области, не охваченные съемками», — рассказала Шола М. Уайли, аспирант института и ведущий автор исследования.

Затем ученые использовали эти орбиты для построения карт звездной плотности и выяснения возраста внутреннего Млечного Пути.

«Вокруг центрального стержня мы обнаружили внутреннюю кольцевую структуру, которая более богата металлом, чем стержень, и где звезды имеют более молодой возраст, около семи млрд лет. В то время как звездообразующие внутренние кольца были замечены и в других дисковых галактиках, было неясно, содержит ли наша родная галактика звездное внутреннее кольцо. Мы обнаружили не только то, что звезды в кольце моложе и богаче металлами, но и то, что эти звезды более сконцентрированы в галактической плоскости», — пояснила ученая.

21 марта в Nasa сообщили, что ученым удалось подтвердить существование уже 5005 потенциально пригодных для жизни планет вне пределов нашей Солнечной системы. Архив, представляющий собой онлайн-каталог, формируется сотрудниками Института по изучению экзопланет NASA при Калифорнийском технологическом институте (КТИ) в Пасадине. Для включения в базу данных необходимо подтвердить существование планеты двумя разными способами, а также опубликовать работу об этом в научном журнале.

В январе международная группа астрономов обнаружила две системы галактик, в которых на гигантских расстояниях заметны следы активности центральной черной дыры. Обе системы представляют собой галактики, находящиеся в процессе слияния с компаньоном, поэтому обнаруженные структуры, по всей видимости, являются остатком этого разрушительного процесса.

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