Астрономы обнаружили подсвеченные гигантские облака газа

Международная группа астрономов обнаружила две системы галактик, в которых на гигантских расстояниях заметны следы активности центральной черной дыры. Обе системы представляют собой галактики, находящиеся в процессе слияния с компаньоном, поэтому обнаруженные структуры, по всей видимости, являются остатком этого разрушительного процесса. Результаты исследования, выполненного при поддержке гранта РНФ, имеются в распоряжении «Известий».

Считается, что в центре большинства известных галактик, в том числе и Млечного Пути, находится черная дыра, чья масса может превосходить солнечную в миллионы и даже миллиарды раз. Обычно эти гиганты пребывают в «спящем» состоянии, однако в том случае, если рядом оказываются облака пыли или газа, черная дыра благодаря своей гравитации захватывает вещество, формируя из него вращающийся диск, по форме напоминающий бублик. В таком «бублике» частицы материи трутся друг о друга, разогреваясь до крайне высоких температур, а также выбрасываются черной дырой в космос с околосветовыми скоростями. Эти процессы сопровождаются выделением энергии в самых разных диапазонах — от радио до гамма — поэтому область вокруг «пробудившейся» сверхмассивной черной дыры называют активным галактическим ядром.

Излучение, идущее от окрестностей черной дыры, распространяется в форме двух широких конусов, которые по форме напоминают лучи прожектора. Если такие конусы сталкиваются с облаками межзвездного газа, они ионизируют их, превращая нейтральные атомы и молекулы в ионы. Поэтому астрономы называют эти структуры конусами ионизации.

Согласно последним исследованиям, конусы ионизации могут выходить за пределы галактики, а их протяженность порой достигает сотен тысяч световых лет.

Российские ученые совместно с коллегами из США изучили 111 близких активных галактических ядер и 17 галактик, находящихся в процессе слияния.

В результате ученым удалось обнаружить два очень далеких ионизованных облака в системах NGC 235 и NGC 5514. Первая, NGC 235, расположена в созвездии Кита и представляет собой линзовидную галактику с галактикой-компаньоном, а вторая — в созвездии Волопаса и является спиральной галактикой в процессе слияния с другой галактикой.

Согласно выводам ученых, ядро главной галактики NGC 5514 потускнело не менее чем в три раза за последние 250 тыс. лет.

В начале 2021 года астрономы обнаружили систему из шести экзопланет, которые вращаются вокруг звезды с определенным орбитальным резонансом. Такой закономерности нет ни в одной из известных планетных систем, поэтому находку сочли уникальной.

Совершить открытие астрономам удалось с помощью комбинации мощных телескопов. Сначала ученые нашли три планеты, а потом увидели и оставшиеся. Необычным исследователям показалось то, что все планеты движутся по орбитам в согласованном ритме, то есть находятся в резонансе. Известно, что самая быстрая планета системы совершает оборот вокруг своей оси около двух дней, а самая медленная — примерно в 10 раз дольше.