США не видят возможности исключения РФ из состава СБ ООН

Администрация США не видит возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает телеканал «Известия». Так она прокомментировала слова Зеленского, который высказывал недовольство тем, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.