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Названы лучшие альтернативные российские соцсети

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С момента блокировки социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией) прошло три недели. За это время появились российские аналоги приложения. «Известия» выбрали топ-5 отечественных сервисов, которые потенциально могут привлечь пользователей из России, и обсудили их плюсы и минусы со специалистами.

Face-блок: за платежи через сервисы Meta могут привлечь к ответу
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Первой в СМИ о себе заявила социальная сеть «Россграм». Ее создал предприниматель Александр Зобов. Однако эксперты сомневаются в успешности приложения. Он должен был запуститься 28 марта, но этого до сих пор не произошло, заметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«На момент запуска сложилось впечатление, что это большая афера. Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь он филолог, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было. Есть еще ряд косвенных причин. Например, серьезный проект не запускает лендинг на бесплатном и таком простом конструкторе сайтов», — сказал он.

Еще один аналог популярной соцсети — Now, созданный разработчиком «Яндекса» Дмитрием Марининым. Приложение уже доступно пользователям Google Play во всех странах, готовится релиз в App Store. Согласно информации разработчиков, сейчас у приложения уже около 100 тыс. пользователей.

Как утверждают эксперты, любопытным выглядит проект Fiesta. У него 150 тыс. загрузок в App Store. Приложение создал российский разработчик Асламбек Тесаев.

Внимание части пользователей привлекло приложение Limbiko, созданное ставропольцем Никосом Самургановым. Его тестовую версию уже можно скачать из программы Test Flight. Пока работает исключительно лента подписок. В целом, приложение выглядит очень сыро — например, не работают сообщения и рекомендации.

Забавным выглядит приложение «Грустнограм». Разработчики позиционируют его как «социальную сеть для грустных». Уже работает веб-версия приложения, а вот версий для iOS и Android пока нет — их обещают представить позже.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Лайкать по-русски: «Известия» составили топ-5 аналогов Instagram из РФ»

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