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Twitter заявил о скором тестировании функции редактирования сообщений

Twitter сообщил о работе над кнопкой редактирования твитов
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Социальная сеть Twitter работает над внедрением функции редактирования сообщений. Заявление об этом появилось в аккаунте отдела коммуникаций соцсети в среду, 6 апреля.

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Отдел коммуникаций Twitter сообщил о том, что разработчики с прошлого года работают над функцией редактирования твитов. Сообщение об этом было опубликовано в главном аккаунте соцсети 1 апреля, однако тогда общественность приняла его за шутку. Комментируя сообщение, отдел коммуникаций соцсети подчеркнул, что разработка новой функции — не шутка.

Точная дата появления опции в общем доступе пока неизвестна, но администрация соцсети сообщила о начале тестирования функции среди обладателей платной подписки Twitter Blue в ближайшие месяцы.

5 апреля гендиректор Twitter Параг Агравал заявил в своем аккаунте о вхождении Илона Маска в состав совета директоров компании. Маск будет его членом минимум до 2024 года.

В марте Маск купил 9,2% акций компании Twitter, став таким образом ее крупнейшим акционером. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд.

В этот же день в интервью «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман поделился мнением о новом члене совета директоров американской соцсети. По его словам, приход Маска — это не просто набор новых активов, но и «битва инноваторов», одни из которых оказались более успешными, чем другие. Одним из первых такую политику стал проводить владелец Amazon Джефф Безос, когда купил газету The Washington Post. Теперь Маск пытается реанимировать Twitter.

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