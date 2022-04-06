Допуски на рейсы в Турцию перераспределят в пользу авиакомпаний с Superjet

Минтранс России обратился к авиавластям Турции с просьбой поддержать планы перераспределить назначения на выполнение рейсов в эту страну между перевозчиками из РФ. Это следует из письма главы департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровой в адрес ее турецкого коллеги Кемаля Юксека. Копия письма от 24 марта есть в распоряжении «Известий».

Рейсы «Аэрофлота», «Победы» и ряда других перевозчиков в документе предложено отдать предприятиям, владеющим Superjet 100. Это «Ираэро», Red Wings, «Азимут» и «Россия». Разрешения на полеты предполагается получить по семи направлениям: из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, а также из Махачкалы в Анталью.

Такое перераспределение нужно для поддержания мобильности россиян и сохранения воздушных коридоров между Россией и иностранными государствами в период ограничительных мер западных стран, сказано в письме Светланы Петровой.

Superjet 100 — практически единственные борты, которые сейчас могут безрисково летать за границу: ранее из-за санкций европейцы потребовали, чтобы российские авиакомпании вернули все взятые в лизинг суда. Также рейсы могут выполняться на иностранных самолетах, находящихся в собственности российских перевозчиков. По данным аналитической компании Cirium, безрисково вылететь из страны могут 159 лайнеров из 981 в эксплуатации. По данным Минтранса, этот парк немного больше — 193 самолета, из которых 148 — это как раз ближнемагистральные Superjet, один Ту-204 и 44 Boeing и Airbus.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Искусство обмена: турецкие рейсы «Аэрофлота» отдадут перевозчикам с Superjet»