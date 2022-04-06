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В Мордовии водитель сбил трех подростков

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Водитель легкового автомобиля сбил трех подростков-пешеходов. Об этом сообщается во вторник, 5 апреля, в группе в соцсети «ВКонтакте» УГИБДД Мордовии.

«5 апреля в 19 часов 15 минут на 5-м км автодороги Гумны–Плужное–Тенишево–Шаверки 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов — 15-летнего мальчика, 11-летнюю и 13-летнюю девочек», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что подростки шли по обочине в попутном направлении автомобиля. В результате аварии дети были госпитализированы в лечебные учреждения республики с травмами различной степени тяжести.

Ранее в этот же день уголовное дело было возбуждено по факту гибели 15-летнего подростка при наезде автомобиля в Амурской области. Трагедия произошла в поселке Магдагачи. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota 1994 года рождения допустил наезд на подростка 2007 года рождения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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