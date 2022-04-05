Водитель иномарки насмерть сбил подростка с мотоциклом в Амурской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 15-летнего подростка при наезде автомобиля в Амурской области. несовершеннолетний катил мотоцикл по обочине дороги.

Трагедия произошла вечером 4 апреля в поселке Магдагачи. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota 1994 года рождения допустил наезд на подростка 2007 года рождения. От полученных травм потерпевший скончался на месте, пишет ИА PriamurMedia.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения водителем правил дорожного движения. Правоохранительные органы дадут оценку обстоятельствам аварии.

Ночью 5 апреля в Саратовской области легковой автомобиль Volkswagen врезался в отбойник. 33-летний водитель и 37-летняя пассажирка скончались на месте. Дети шести и 15 лет госпитализированы.