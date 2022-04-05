Прямой эфир
Мир
ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном
Интернет
Приставы принудительно взыщут с Meta оборотный штраф в 2 млрд рублей
Общество
В отношении Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков
Мир
В Швеции объявили о высылке трех российских дипломатов
Мир
Американский эксперт спрогнозировал нефтяной кризис в США
Политика
Матвиенко назвала провокацией ситуацию в Буче
Мир
В Китае удивились скупающим дрова немцам из-за подорожавшего газа
Общество
Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту убийства ВСУ российских военнопленных
Мир
Турецкое судно загорелось в порту Мариуполя
Мир
Посол РФ в Париже выразил протест из-за высылки российских дипломатов
Политика
В ГД увидели двойные стандарты в речи замгоссекретаря США о российских боеприпасах

Водитель иномарки насмерть сбил подростка с мотоциклом в Амурской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 15-летнего подростка при наезде автомобиля в Амурской области. несовершеннолетний катил мотоцикл по обочине дороги.

Трагедия произошла вечером 4 апреля в поселке Магдагачи. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota 1994 года рождения допустил наезд на подростка 2007 года рождения. От полученных травм потерпевший скончался на месте, пишет ИА PriamurMedia.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения водителем правил дорожного движения. Правоохранительные органы дадут оценку обстоятельствам аварии.

Ночью 5 апреля в Саратовской области легковой автомобиль Volkswagen врезался в отбойник. 33-летний водитель и 37-летняя пассажирка скончались на месте. Дети шести и 15 лет госпитализированы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022