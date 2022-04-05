Прямой эфир
Стиль
Свадебный альбом Валентины Терешковой и Андрияна Николаева выставили на торги
Экономика
В России могут отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги
Мир
Чехия отправила украинским войскам БМП и танки Т-72
Мир
Reuters сообщило о планах США объявить о новых санкциях против РФ 6 апреля
Мир
Эксперт предрек провокации с «использованием» РФ биологического оружия на Украине
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
Небензя заявил о несостыковках в версии Киева и Запада по событиям в Буче
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
МИД пообещал ответ на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Мир
Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины

Финский клуб «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финский хоккейный клуб «Йокерит» выходит из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба команды в Twitter 5 апреля.

Лига в кармане: кто может заменить «Йокерит» и «Динамо» в КХЛ
Ожидаем возвращения в элиту известных российских команд и добавления как минимум одной иностранной

«Йокерит» объявит о дальнейших планах клуба в ближайшем будущем», — добавляется в сообщении.

Кроме того, свой пост в совете директоров КХЛ покинул генеральный менеджер клуба Яри Курри, пишет НСН.

Ранее 5 апреля совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2022/23. Всего в регулярном чемпионате примут участие 22 клуба.

9 марта рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. «Йокерит» принял решение приостановить участие в лиге.

25 февраля «Йокерит» принял решение о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина – 2022, отмечает «Спорт-Экспресс».

После сообщений о том, что «Йокерит» отделился от КХЛ, финский журналист Iltalehti Пекка Ялонен сообщил, что клубу грозит банкротство. При этом до выхода из КХЛ команду покинуло большинство хоккеистов, напоминает сайт kp.ru.

По данным «Федерального агентства новостей», «Йокерит» испытывает серьезные финансовые проблемы и пока нет ясности в вопросе касательно потенциального участия команды в чемпионате Финляндии будущего сезона.

Финский клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/15 и дважды играл в четвертьфинале Кубка Гагарина. Его лучшим результатом в лиге является выход в четвертьфинал в 2015 и 2018 годах, отмечает Life.ru.

28 февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований на неопределенный срок.

В тот же день Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и заявила, что не будет планировать соревнования в России из-за проведения РФ специальной операции в Донбассе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022