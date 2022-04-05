Финский клуб «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» выходит из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба команды в Twitter 5 апреля.

«Йокерит» объявит о дальнейших планах клуба в ближайшем будущем», — добавляется в сообщении.

Кроме того, свой пост в совете директоров КХЛ покинул генеральный менеджер клуба Яри Курри, пишет НСН.

Ранее 5 апреля совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2022/23. Всего в регулярном чемпионате примут участие 22 клуба.

9 марта рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. «Йокерит» принял решение приостановить участие в лиге.

25 февраля «Йокерит» принял решение о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина – 2022, отмечает «Спорт-Экспресс».

После сообщений о том, что «Йокерит» отделился от КХЛ, финский журналист Iltalehti Пекка Ялонен сообщил, что клубу грозит банкротство. При этом до выхода из КХЛ команду покинуло большинство хоккеистов, напоминает сайт kp.ru.

По данным «Федерального агентства новостей», «Йокерит» испытывает серьезные финансовые проблемы и пока нет ясности в вопросе касательно потенциального участия команды в чемпионате Финляндии будущего сезона.

Финский клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/15 и дважды играл в четвертьфинале Кубка Гагарина. Его лучшим результатом в лиге является выход в четвертьфинал в 2015 и 2018 годах, отмечает Life.ru.

28 февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований на неопределенный срок.

В тот же день Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и заявила, что не будет планировать соревнования в России из-за проведения РФ специальной операции в Донбассе.