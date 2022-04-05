Президент Украины Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

В выступлении перед Советом Безопасности ООН, в котором Российская Федерация имеет право вето в роли постоянного члена, президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение Совбезу самораспуститься либо ликвидировать из состава Россию. Устав ООН гласит, что ни одно решение не может быть принято без согласия любого постоянного члена Совета.

«Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию как агрессора и источник <специальной операции по защите Донбасса>, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и <специальной операции по защите Донбасса>... реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», — заявил украинский лидер во вторник, 5 апреля, по видеосвязи перед членами Совета Безопасности.

Зеленский уверен, что ООН на сегодняшний день не в состоянии эффективно реагировать на проводимую РФ спецоперацию в Донбассе. Украина выступает с инициативой проведения в Киеве глобальной конференции, которую посвятят теме реформирования глобальной системы безопасности, отметил украинский президент.

22 марта постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что выгнать РФ из Совета Безопасности ООН невозможно, так как это не предусмотрено уставом союза.

2 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.

В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.