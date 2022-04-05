Свадебный альбом Валентины Терешковой и Андрияна Николаева выставили на торги

Свадебный альбом первой женщины-космонава Валентины Терешковой и третьего космонавта Андрияна Николаева будет представлен на аукционе, приуроченном к 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. Лот размещен на сайте аукционного дома «Литфонд».

69 снимков 1963 года вклеены в альбом, на обороте которого имеется автограф: «Уважаемому Андрею Герасимовичу Рытову в память о нашей свадьбе В. Терешкова. А. Николаев». Адресатом автографа был генерал-полковник авиации Андрей Герасимович Рытов. На снимках фигурируют советские космонавты, глава СССР Никита Хрущев, советский конструктор Сергей Королев, ученый Мстислав Келдыш, советский военачальник Родион Малиновский и другие.

По словам эксперта аукционного дома «Литфонд» Игоря Охлопкова, всего подобных альбомов было 10–15 штук.

«Вероятно, такими же альбомами владели первые космонавты, которые были на свадьбе, — Гагарин, Титов, Попович, Быковский, у руководителя отдела подготовки космонавтов Комарина, у Королева, который был тамадой на свадьбе, наверное, они были, у партийной элиты — Хрущева, Брежнева, Малиновского… В общем, всё это единичные экземпляры, и я практически уверен, что аналогичного альбома больше на торгах не будет — я просто не представляю, откуда он может взяться», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

31 марта аукционный дом Bonhams выставил на торги образцы лунной пыли, собранные Нилом Армстронгом — первым астронавтом, ступившим на спутник Земли. Стартовая стоимость собранной пыли на аукционе Bonhams составила $800 тыс.