Путин поручил увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования

Президент России Владимир Путин 5 апреля поручил существенно увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования.

По его словам, в этом году будет направлено дополнительно не менее 5 млрд рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров.

«Важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции. <…> Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов строительства рыбопромысловых судов», — сказал Путин на совещании по поддержке российского агропромышленного комплекса.

По словам главы государства, одно из главных направлений здесь — это «семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства».

Кроме того, Путин заявил, что российские власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок, а также увеличить выпуск продуктов питания.

31 марта правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Так, с 1 апреля введен временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.