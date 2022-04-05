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Раненый в сердце российский боец вернулся в строй после операции

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Российский военнослужащий, получивший ранение сердца во время специальной военной операции по защите Донбасса, успешно прооперирован и уже вернулся в строй. Об этом журналистам во вторник, 5 апреля, рассказал начальник центра хирургии сердца Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске Александр Лищук.

«На сегодня надо отдать должное оснащению госпиталя. Все бойцы, поступившие с ранениями — все они пролечены, всем выполнены хирургические вмешательства. Ни один из них не умер, все поправляются. Степень поправки у каждого своя, в зависимости от того, какая локализация ранений. Несколько человек у нас поступили с ранениями сердца. Тоже прооперированы удачно, один из них уже вернулся в строй», — отметил врач.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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Он также рассказал о ходе лечения военного, получившего пулевое ранение в сердце.

«Пуля прошла через легкое, попала в перикард и пробила перикард насквозь, прошла сквозь печень, было пулевое ранение серьезное печени, и пуля вернулась обратно и застряла в правом желудочке в сердце. И она как будто запломбировала эту дырку, которую она пробила. Мы оперировали его тогда, когда пуля начала смещаться и появились первые признаки кровотечения. Удалось остановить сердце, извлечь из сердца пулю, мы зашили полностью это отверстие, и пациент на сегодняшний день уже готовится к выписке», — добавил Лищук.

28 марта кардиохирурги госпиталя имени Вишневского провели российскому военнослужащему сложнейшую операцию на сердце. Из сердечной мышцы пациента был удален трехсантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела националистами во время спецоперации по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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