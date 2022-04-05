В Минтрансе рассказали о готовности 193 самолетов для полетов за рубеж

Для продолжения международных полетов Россия сформировала пул почти из 200 самолетов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

«У нас сейчас сформирован пул в 193 машины, из которых 148 — SSJ 100, и остальные машины — это иностранные, но которые были выкуплены изначально нашими авиакомпаниями. Они являются собственностью и зарегистрированы в российском реестре изначально. Мы считаем, что на эти 193 машины можем рассчитывать, поэтому мы летаем в те страны, которые могут эти машины принимать», — заявил Савельев.

Министр также рассказал, что в этом году российские авиакомпании смогут перевезти внутри страны 90 млн человек, а за рубеж — 10 млн.

«Мы считаем, что даже в сложившихся условиях мы можем взять на себя обязательство перевезти 90 млн внутри России. Напоминаю, в прошлом году было 87,5 млн», — отметил он.

Он пояснил, что люди всё равно хотят летать и будут это делать внутри страны даже более интенсивно. Поэтому, по словам Савельева, в этом году эта динамика сохранится.

Министр также добавил, что российским авиакомпаниям для перевозки 100 млн человек в текущем году достаточно 670 самолетов.

«У нас сегодня работает в пассажирском сегменте 1188 самолетов. Это достаточно много. Для выполнения цифры в 100 млн человек нам надо, по нашим оценкам, примерно 670 самолетов. Этого нам вполне достаточно, чтобы выполнить план, который мы себе установили» — заключил Савельев.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19.

31 марта президент России Владимир Путин выступил на совещании с правительством, в ходе которого призвал поддержать российские авиакомпании и скорректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы. Он подчеркнул, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, правительству необходимо обеспечить доступность перевозок. Доля российских самолетов в парке должна кардинально вырасти и это шанс для производителей, указал глава государства.

22 марта Савельев рассказал, что российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов из-за санкций. Он также отметил, что в стране всего в 111 авиакомпаниях было 1367 самолетов.

14 марта Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая Народные Республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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