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Суд в Москве начал пересмотр дела о гибели студентки МГИМО

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Сын бывшего главы правительства Дагестана Муртазали Меджидов 5 апреля повторно предстал перед судом в Москве в качестве обвиняемого в убийстве студентки МГИМО, которая являлась его возлюбленной.

Под пересмотром: на вердикт сыну экс-премьера Дагестана подают апелляцию
Адвокаты не исключили отмены приговора в деле о гибели студентки МГИМО

Три года назад Томирис Байсафа при загадочных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа одного из учебных корпусов университета. Свидетели уверяли, что за пару минут до трагедии Меджидов закрылся с Томирис в аудитории, где они о чем-то долго спорили. Девушка хотела расстаться с молодым человеком.

На первом процессе адвокатам Меджидова удалось доказать его невиновность, и молодому человеку вынесли оправдательный приговор. Однако родственники погибшей остались недовольны таким решением и подали апелляцию.

Теперь суд начал заново рассматривать дело. Следствие склоняется к версии, что Меджидов виновен в гибели своей однокурсницы. По словам адвокатов обвиняемого, у его девушки были проблемы с психикой. Однако мать Томирис, Жанна Ахметова, настаивает, что ее дочь не могла самостоятельно уйти из жизни, и уверяет, что студентка была здорова, а всё, что говорят Меджидов и его адвокаты, является ложью.

Погибшая студентка приехала в Москву из Казахстана. Она поступила в МГИМО на факультет международных экономических отношений. Инцидент произошел в начале апреля 2018 года. Предполагалось, что Меджидов избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа. 3 мая того же года Байсафа скончалась в НИИ имени Склифосовского.

Сначала гибель девушки расследовали по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), но затем дело переквалифицировали на ст. 105 УК РФ («Убийство»). 29 июня 2020 года сын бывшего главы правительства Дагестана был арестован решением Басманного суда Москвы.

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