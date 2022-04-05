Повышение пожарной опасности прогнозируют в Приморье

Синоптики прогнозируют рост пожарной опасности в лесах Приморского края. Ситуация обусловлена изменением погодных условий.

Согласно прогнозам, в Приморье в ближайшее время установится относительно высокая температура воздуха. При этом ожидается сильный ветер, который может способствовать распространению огня. Об этом сообщает Vostokmedia.

В регионе будет преобладать третий класс пожароопасности, что соответствует средней опасности начала пожара. Лишь на севере региона ожидается второй класс пожароопасности. Жителей Приморья просят соблюдать меры осторожности при обращении с огнем на природы.

В первые дни апреля в регионе ликвидировали почти 50 лесных возгораний, общая площадь которых превысила 1,74 тыс. га. Пострадали территории в Чугуевском, Лазовском, Ханкайском округах, Шкотовском районе и Уссурийске.