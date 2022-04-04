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Порядка 50 лесных пожаров ликвидировали в Приморье за три дня

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В Приморском крае начался пожароопасный период. За первые дни апреля ликвидировано 47 лесных возгораний на общей площади 1742,5 га. Пострадали территории в Уссурийске, Чугуевском, Лазовском и Ханкайском округах, Шкотовском районе.

В ближайшее время регионы получат дополнительно 8,2 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами. Ранее на эти цели из федерального бюджета было выделено 6 млрд рублей. По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, идет укомплектование штатов и снабжение амуницией людей, которые будут работать на пожарах.

Кроме того, министр сообщил, что с этого года будут дополнительно проводить мониторинг ландшафтных пожаров. По его словам, которые приводит zr.media, игнорирование таких возгораний провоцирует дополнительные риски.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае начали гореть дачи. За прошедшие выходные, 2 и 3 апреля, зафиксировано три случая пожара в дачных поселках. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

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