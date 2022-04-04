Дачи начали гореть в Приморье

В Приморском крае за прошедшие выходные, 2 и 3 апреля, зафиксировано три случая пожара в дачных поселках. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Одно из возгораний произошло в поселке Черняховский Уссурийского городского округа. Дачный домик горел на улице Высотная в Уссурийске. В тот же день, 2 апреля, два дачных домика загорели в садовом товариществе «Автомобилист» Надеждинского района, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Причины пожаров неизвестны. Ущерб устанавливается.

4 апреля сообщалось, что СКР начал проверку по факту пожара в частном доме в Тверской области. В ходе ликвидации возгорания обнаружено тело пожилого мужчины. Возгорание возникло в СНТ «Солнечный» в Кашинском городском округе.