Пожилой мужчина погиб при пожаре в Тверской области

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в частном доме в Тверской области. В ходе ликвидации возгорания обнаружено тело пожилого мужчины.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 4 апреля из СНТ «Солнечный» в Кашинском городском округе. Тело погибшего обнаружили сотрудники МЧС. Следователи осмотрели место происшествия, в рамках проверки назначено проведение пожарно-технической и судебной экспертиз. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Специалисты устанавливают точную причину смерти мужчины.

В ночь на 3 апреля частный дом загорелся в деревне Тулебля под Великим Новгородом. К моменту прибытия пожарных огонь охватил всё здание, пристройку и сарай. В ходе тушения были обнаружены тела троих детей в возрасте шести, девяти и десяти лет, а также их матери. По факту пожара возбуждено уголовное дело.