В Госавтоинспекции Москвы назвали самый аварийный день за неделю

С 28 марта по 3 апреля в столице зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Самым аварийным днем стал вторник, 29 марта, сообщили 5 апреля в Госавтоинспекции Москвы.

«Самым аварийным днем стал вторник (29 марта. — Ред.) — 31 ДТП. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье (3 апреля. — Ред.) — 6», — говорится в Telegram-канале ведомства.

За прошлую неделю в столице зарегистрировано 69 столкновений транспорта, пять ДТП произошло с участием велосипедистов. Четверо человек погибли, 149 получили ранения, в том числе 11 детей в возрасте до 16 лет.

Кроме того, совершено 42 наезда на пешеходов. В Госавтоинспекции добавили, что в воскресный день на столичных дорогах ни один пешеход не пострадал.

Водителям рекомендовали учитывать погодные условия и разумно подходить к выбору скоростного режима и дистанции.

Ранее, с 21 по 27 марта 2022 года, в столице было зарегистрировано 127 ДТП. В результате пять человек погибли и еще 141 человек получил ранения. Основными видами дорожных аварий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Всего было зафиксировано 51 и 47 таких случаев. В 50% наездов пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте. Самым аварийным днем, по данным столичной ГИБДД, также стал вторник — 22 марта. В этот день зарегистрировано 25 ДТП.

Также 1 апреля Госавтоинспекция Москвы сообщала, что с начала 2022 года выявлено более 20 тыс. водителей, уклонявшихся от административного наказания. При этом около 14 тыс. автомобилистов имеют свыше 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Судебные приставы арестовали 405 машин.