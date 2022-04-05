Десять природных возгораний ликвидировали за сутки в Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области зарегистрировано десять очагов горения сухой растительности. Общая площадь пожаров превысила 77 га.

Очаги возгораний появились в Благовещенске, Свободном, Ивановском и Ромненском муниципальных округах, а также в Благовещенском, Октябрьском и Серышевском районах. Об этом сообщает Амурская служба новостей. В тушении пожаров участвовали 38 человек и 11 единиц специальной техники. Все пожары ликвидированы.

Сотрудники МЧС и других надзорных ведомств провели 166 профилактических рейдов и составили 20 протоколов об административных правонарушениях, связанных с пожарной безопасностью. Средний класс пожарной опасности установился в Благовещенском и Свободненском районах.

Днем ранее сообщалось об обнаружении первых палов сухой растительности в Псковской области. Пожары ликвидированы в Великолукском районе и Пскове.