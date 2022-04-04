Первые ландшафтные пожары зарегистрировали в Псковской области

В Великолукском районе и в Пскове замечены первые палы травы. Сухая растительность горела на площади 2,02 га, сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве объяснили, что снег сошел и обнажил высохшую прошлогоднюю траву. Это значит, что пришло время природных пожаров. В последнее время весенние палы травы в России участились, и Псковская область не исключение.

Специалисты отмечают, что решающим фактором при возникновении природных пожаров является низкая культура поведения граждан. Несмотря на разъяснительную работы, люди продолжают сжигать траву и мусор. При этом забывают, что даже затушенные участки при смене ветра могут вновь разгореться и стать причиной пожара.

В прошлом апреле в Псковской области регистрировали по 50 палов травы в сутки. Природные пожары охватили тогда площадь почти 67 га.