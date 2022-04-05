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США инициировали исключение РФ из Совбеза ООН по правам человека

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США надеются провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия России в Совете по правам человека 7 апреля. Об этом заявила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что такой шаг носит «более чем символический» характер и является продолжением линии Вашингтона на «изоляцию России», передает телеканал «Известия. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что постпред США будет добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по распоряжению Джо Байдена.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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