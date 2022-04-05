Названы пять городов с самым доступным жильем по льготной ипотеке

С 1 апреля программа льготной ипотеки начала действовать по новым правилам. Специалисты системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro подсчитали, как соотносятся средние зарплаты и стоимость квартиры по льготной ипотеке в разных городах. «Известия» ознакомились с материалом специалистов.

С апреля, согласно новым правилам, ставка поднялась с 7% до 12%. Но увеличились и лимиты кредитов. Раньше максимальная сумма займа во всех регионах составляла 3 млн рублей. Теперь для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит увеличен до 12 млн рублей, в остальных субъектах — до 6 млн.

По данным bnMap.pro, самым комфортным по обновленной льготной ипотеке будет кредит в Тюмени: там ежемесячный платеж составит 56% среднего заработка. На второй строчке Челябинск, где платеж составит 79,4%, третье место разделили Красноярск и Петербург, где показатель равен 80,6%, на четвертом — Самара (85,9%), на пятом — Курган (86,8%). В Москве вся средняя зарплата пойдет на покрытие ежемесячного ипотечного платежа (99,9%).

Среднего заработка на платеж по программе будет сильно не хватать в Нижнем Новгороде (115,2%), Краснодаре (123,2%), Сочи (125,9%), Калининграде (115,8%), Севастополе (131%), Ялте (131,2%).

С изменением основных параметров ипотечной госпрограммы доступность жилья значительно увеличится, отметила заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба. В разы больше квартир будет подходить под новые условия в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Самаре, Уфе, Краснодаре, сказала она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запрос предложения: назван топ-5 городов с доступным жильем по льготной ипотеке