Законодатели решили исключить навоз и помет из списка опасных отходов

Навоз и помет в России могут покинуть реестр опасных отходов. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» и КПРФ Госдума может принять в первом чтении 19 апреля. В новых нормах авторы предлагают считать навоз и помет побочными продуктами, которые не оказывают влияния на окружающую среду.

«Законопроект стоит в плане рассмотрения Госдумы 19 апреля», — сообщил «Известиям» источник в аппарате нижней палаты.

Эту информацию нам подтвердили и в профильном комитете по аграрным вопросам, который готов инициативу поддержать.

«Дело в том, что в последнее время в России значительно сократилось внесение органических удобрений. Повсюду сегодня происходит истощение почв. Вместе с тем всё, что связано с приготовлением органических удобрений, использованием для этого навоза, занесено в закон об отходах и отнесено к определенным классам опасности и подвергается штрафам», — сообщил глава комитета, один из авторов поправок Владимир Кашин.

В числе авторов инициативы также вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Они пояснили, что с 2015 года сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблемой неоднозначного толкования законодательства об отходах в отношении навоза и помета.

Категорически против законопроекта выступает Общероссийский народный фронт (ОНФ), который подготовил на него отрицательный отзыв.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не все в кучу: навоз в РФ хотят исключить из списка опасных отходов»