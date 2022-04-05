ОПИ призвала признать ряд бизнес-ассоциаций иноагентами

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Генпрокуратуру и правительство с просьбой признать иноагентами некоторые бизнес-ассоциации, объединяющие иностранные компании. Такое предложение изложено в письме ОПИ от 4 апреля, с которым ознакомились «Известия».

Речь идет о тех некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах и так далее), в которых состоят предприятия, объявившие о введении или исполнении санкций против России. Для примера в ОПИ приводят организации, которые приостановили работу в стране, сократили изготовление товаров или прекратили обслуживание потребителей. Вышеописанным НКО «должно быть запрещено осуществлять любые контакты с государственными служащими всех уровней», уверены в ОПИ.

Как сказано в письме, группа бизнес-объединений, участники которых представляют в России интересы иностранного капитала, ведет деструктивную деятельность. Она направлена на снижение качества и безопасности продуктов, в целом подрыв продуктовой безопасности в стране, уверены авторы.

«К примеру, официальные власти США и Европы не просили компании уходить с российского рынка», — отмечено в письме.

В ОПИ считают, что в такой деятельности могут участвовать Союз участников потребительского рынка, «Руспродсоюз», Масложировой союз, «Союзмолоко», «Русбренд», Рыбный союз, «Союзнапитки», ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

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«Иностранная ситуация: ряд бизнес-союзов в РФ могут признать иноагентами»