Производитель стройматериалов Kingspan уходит из России

Ирландская компания Kingspan, специализирующаяся на производстве стройматериалов, объявила об уходе с российского рынка. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании рассказало издание Independent.

Компания заявила, что решение об уходе из России было принято еще в начале марта, но на подготовку к его реализации ушло несколько недель. Kingspan полностью передала управление операциями в России местному руководству и присоединилась к другим ирландским компаниям, которые ушли из России.

На фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. С начала марта из-за начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса об уходе из России объявили другие ирландские компании — CRH, производящая стройматериалы, производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa и продовольственная компания Kerry Group.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.