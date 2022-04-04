На телеканале «ЧЕ!» состоится премьера социального реалити-шоу «Заступницы»

11 апреля на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера социального реалити «Заступницы». За время работы над проектом на телеканал «ЧЕ!» пришло множество писем с просьбой о помощи: люди сталкиваются с незаконным увольнением, тяжелым разводом, борьбой за наследство, уклонением от алиментов, произволом и не находят защиты. Но теперь за дело берутся «Заступницы». Они найдут обидчика, постараются решить проблему компромиссом, а если потребуется — составят иск и соберут необходимые доказательства для суда.

«Мы получили огромное количество обращений как от женщин, так и от мужчин, — рассказывает директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко. — Люди не всегда разбираются в правовых аспектах так же хорошо, как адвокаты, а услуги юридических защитников очень часто не по карману. Получается замкнутый круг. И это главная проблема, которая показала, насколько важен проект «Заступницы» для наших зрителей. В этом проекте мы покажем, что нет безвыходных ситуаций и, при желании, всегда можно найти консенсус и договориться».

В «Заступницах» будут проводиться настоящие журналистские расследования и решаться реальные проблемы реальных людей. Куда идти, если отец твоих детей скрывается от алиментов? Как получить выплаты, если начальник незаконно уволил или удержал зарплату? Что делать, если бывшая супруга при разводе хочет лишить родительских прав? Как делить имущество после 15 лет брака? На эти и другие вопросы «Заступницы» найдут ответ и помогут добиться справедливости.

Ведущими нового реалити станут адвокат Ольга Митрофанова и журналистка Виктория Разницина.

За юридическую поддержку в проекте «Заступницы» отвечает Ольга Митрофанова. Она — медиатор и профессиональный адвокат с десятилетним стажем. Зрители уже знакомы с ее работой в проектах «Контрольный звонок» на НТВ и «Ты — красотка!» на телеканале «Пятница!».

«Моя задача — рассказать нашим героям, какие у них есть права и подсказать, как вернуть контроль над ситуацией. Я прослежу, чтобы справедливость была восстановлена», — заверяет Ольга.

Провести расследование и собрать всю нужную информацию помогает журналистка Виктория Разницина. Ее цель — найти факты и, если это будет необходимо, отправиться на дело под прикрытием. Виктория совмещает карьеру с воспитанием четверых детей, двое из которых приемные.

«Очень рада, что стала частью проекта «Заступницы»! Я буду использовать весь свой накопленный журналистский опыт, чтобы помочь героям узнать правду и поддержу, если эта правда окажется слишком тяжелой», — обещает Виктория.

Во флагманском проекте телеканала «ЧЕ!» — «Решала» — ведущий Влад Чижов разоблачает мошенников, действуя по-мужски жестко. Сильная сторона «Заступниц» — убеждение. Они рассказывают героям программы, какие именно права были нарушены, и призывают обидчиков к ответственности через закон.

«Каждый должен знать о своих правах, — говорит Ольга Митрофанова. — К сожалению, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда угнетатели пользуются незнанием своих жертв и остаются безнаказанными. Мы это исправим и восстановим баланс».

Если чувствуешь, что не хватает поддержки и совета, если у тебя нет возможности решить проблему самостоятельно, если хочешь знать свои права — «Заступницы» всегда за тебя — с 11 апреля в 22:00 на телеканале «ЧЕ!».