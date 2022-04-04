Двух россиян задержали в Индии за избиение полицейского и просроченные визы

Россиянин и россиянка задержаны в Индии за просроченные на два года туристические визы и избиение полицейского. Об этом 4 апреля сообщает India Today.

«Наталья К. и Ярослав Р., проживающие под псевдонимом Шьямсундар Чаран Дас, прибыли в страну в 2013 году. Пара прибыла по туристическим визам, срок действия которых истек два года назад», — передает издание.

При задержании пара избила полицейского и порвала его форму.

Отмечается, что ранее в отношении этих россиян в Индии было возбуждено дело в связи со строительством семиэтажного дома в городе Вриндаван, хотя власти выдали разрешение на возведение здания только из трех этажей. Кроме того, паре предъявляли обвинения в пренебрежении правилами пожарной безопасности при строительстве.

Посольство РФ обратилось в МИД Индии с просьбой предоставить официальную информацию о задержании россиян.

«Будем обеспечивать защиту прав и законных интересов российских граждан при рассмотрении данного дела», — сказал «РИА Новости» заведующий консульским отделом первый секретарь посольства Артур Гербст.

11 февраля суд арестовал обвиняемых в избиении сотрудников полиции во время задержания на детской площадке в Москве. Инцидент произошел в ночь на 9 февраля. В полицию поступило заявление, согласно которому двое дебоширов распивали спиртные напитки на детской площадке на Пролетарском проспекте. На место прибыли двое полицейских. При задержании мужчины начали оказывать сопротивление.