Путину доложили о работе по созданию нетрадиционного оружия

Работа по подготовке данных для новой государственной программы вооружений (ГПВ) почти завершена. Ее целью станет создание качественных новых видов оружия, к которым относятся и нетрадиционные. Об этом в понедельник, 4 апреля, доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Юрий Борисов.

«Работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства», — сообщает пресс-служба Кремля.

Среди нетрадиционных видов вооружения называются кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы. По словам Борисова, правительство России сделало все необходимое для того, чтобы оборонно-промышленный комплекс сегодня демонстрировал надежность и устойчивость к катаклизмам.

Военные ВС РФ создают новые виды вооружения и активно модернизируют уже существующие. Так, 18 марта стало известно о том, что они применили против террористов в Сирии глубоко модернизированную версию барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) «Ланцет», способную нести боевую часть большей массы. Он получил обновленную аэродинамику и дальность. Пополнили армейскую авиацию и модернизированные 15 вертолетов Ка-52М «Аллигатор»: оснастили новым прицельно-навигационным комплексом, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленными стойками шасси, ракетами «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М».

Россия активно продолжает разрабатывать самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер». 10 февраля он выполнил свой первый полет с работающей радиолокационной станцией. Он создан при партнерстве целого ряда организаций оборонно-промышленного комплекса РФ в связи с появлением современных классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения.