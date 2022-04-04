Прямой эфир
Спорт
Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»
Мир
Латвия вслед за Литвой объявила о понижении уровня дипотношений с Россией
Мир
Россия будет настаивать на проведении заседания Совбеза ООН по Буче
Мир
Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Мир
В правительстве Польши призвали устранить русскую культуру из общества
Мир
Зеленский заявил о намерении Украины продолжать переговоры с Россией
Общество
Правительство РФ упростит регистрацию и ввоз иностранных препаратов в Россию
Туризм
РФ снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем с 9 апреля
Мир
Польшу предупредили о последствиях в случае размещения ядерного оружия США
Мир
В США заявили о планах добиваться приостановки деятельности РФ в СПЧ ООН
Мир
Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы

Путину доложили о работе по созданию нетрадиционного оружия

Борисов заявил, что новая ГПВ будет направлена на создание нетрадиционных видов оружия
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работа по подготовке данных для новой государственной программы вооружений (ГПВ) почти завершена. Ее целью станет создание качественных новых видов оружия, к которым относятся и нетрадиционные. Об этом в понедельник, 4 апреля, доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Юрий Борисов.

Летящей наводкой: российская армия заказала беспилотные огнеметчики
Новая система позволит наносить по противнику удары термобарическими и зажигательными бомбами

«Работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства», — сообщает пресс-служба Кремля.

Среди нетрадиционных видов вооружения называются кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы. По словам Борисова, правительство России сделало все необходимое для того, чтобы оборонно-промышленный комплекс сегодня демонстрировал надежность и устойчивость к катаклизмам.

Военные ВС РФ создают новые виды вооружения и активно модернизируют уже существующие. Так, 18 марта стало известно о том, что они применили против террористов в Сирии глубоко модернизированную версию барражирующего боеприпаса (дрона-камикадзе) «Ланцет», способную нести боевую часть большей массы. Он получил обновленную аэродинамику и дальность. Пополнили армейскую авиацию и модернизированные 15 вертолетов Ка-52М «Аллигатор»: оснастили новым прицельно-навигационным комплексом, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленными стойками шасси, ракетами «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М».

Россия активно продолжает разрабатывать самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер». 10 февраля он выполнил свой первый полет с работающей радиолокационной станцией. Он создан при партнерстве целого ряда организаций оборонно-промышленного комплекса РФ в связи с появлением современных классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022