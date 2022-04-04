Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Политика
В СФ предупредили Польшу о зеркальном ответе на возможные санкции против членов ЕР
Авто
Новые автомобили в России подорожали за март на 40%
Мир
Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине
Мир
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Туризм
Норвегия с 4 апреля возобновит выдачу нетуристических виз россиянам
Экономика
Минтранс поможет вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы
Политика
Правительство поддержало законопроект о наказании за исполнение санкций в РФ
Туризм
В Египет вновь начали летать российские авиакомпании
Общество
Пробки на дорогах Москвы могут достичь 7 баллов вечером 4 апреля
Общество
СК расследует нападение на участников акции в поддержку РФ в Греции

Стартовала продажа субсидированных билетов на полеты по Дальнему Востоку

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единая дальневосточная компания «Аврора» начала продажу субсидированных билетов по трем дальневосточным маршрутам: Якутск–Хабаровск, Якутск–Чита и Владивосток–Чита. Полеты будут выполняться в летний период 2022 года на самолетах Sukhoi Superjet 100 и Airbus А319.

Как уточняет ИА SakhaNews, субсидированный маршрут Якутск–Хабаровск будет действовать с 2 апреля по 29 октября (два раза в неделю), маршрут Якутск–Чита — с 15 апреля по 28 октября (один раз в неделю). Рейс Владивосток–Чита уже выполняется с 30 марта и будет открыт до 29 октября (два раза в неделю).

Стоимость билетов на рейсы Якутск–Хабаровск и Якутск–Чита составляет порядка 5,6 тыс. рублей, а на рейс Владивосток–Чита — от 5,2 тыс. рублей, пишет ИА AmurMedia.

Единая дальневосточная авиакомпания появилась в 2021 году на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с интеграцией региональных авиакомпаний «Хабаровские авиалинии», «Авиакомпания Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «ЧукотАвиа». Авиакомпания «Аврора» — крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022