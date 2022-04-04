Стартовала продажа субсидированных билетов на полеты по Дальнему Востоку

Единая дальневосточная компания «Аврора» начала продажу субсидированных билетов по трем дальневосточным маршрутам: Якутск–Хабаровск, Якутск–Чита и Владивосток–Чита. Полеты будут выполняться в летний период 2022 года на самолетах Sukhoi Superjet 100 и Airbus А319.

Как уточняет ИА SakhaNews, субсидированный маршрут Якутск–Хабаровск будет действовать с 2 апреля по 29 октября (два раза в неделю), маршрут Якутск–Чита — с 15 апреля по 28 октября (один раз в неделю). Рейс Владивосток–Чита уже выполняется с 30 марта и будет открыт до 29 октября (два раза в неделю).

Стоимость билетов на рейсы Якутск–Хабаровск и Якутск–Чита составляет порядка 5,6 тыс. рублей, а на рейс Владивосток–Чита — от 5,2 тыс. рублей, пишет ИА AmurMedia.

Единая дальневосточная авиакомпания появилась в 2021 году на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с интеграцией региональных авиакомпаний «Хабаровские авиалинии», «Авиакомпания Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «ЧукотАвиа». Авиакомпания «Аврора» — крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке.