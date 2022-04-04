Автоэксперт призвал сменивших резину водителей воздержаться от поездок

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, что водителям, которые успели сменить зимнюю резину на летнюю на своих автомобилях, лучше воздержаться от поездок в такие дни, когда на дорогах гололед, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

В беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 4 апреля, эксперт указал на то, что если резина шипованная, на таком асфальте разгоняться и резко тормозить не стоит, поскольку «шипы могут оказать плохую услугу водителю, машина поедет быстрее». Кроме того, от этого шипы могут вылететь и их не хватит до следующей зимы.

Ранее из-за намерзания переохлажденного дождя и мокрого снега на дорогах Москвы образовался гололед.

Сажин посоветовал повременить со сменой резины, потому что теплая погода в столице еще не успела установиться. Он посоветовал подождать с этим мероприятием до 10–12 апреля, а также следить за прогнозом погоды и обращать внимание на дорожное покрытие.

В конце марта автоэксперт Сергей Канаев назвал оптимальные сроки для смены зимней резины на летнюю. По его словам, для смены зимней резины на летнюю температурный режим должен быть +8, однако даже это не гарантирует полной безопасности, потому что серьезные заморозки бывают до середины апреля, и даже 15 апреля переобувать резину рано.