Хирург рассказал о возможной опасной предрасположенности людей со II группой крови

Кандидат медицинских наук, врач — сердечно-сосудистый хирург ММЦ «МЕДСИ» на Мичуринском проспекте Николай Шпилевой рассказал «Известиям» о вероятности опасной предрасположенности людей со II группой крови.

По словам специалиста, существует гипотеза, согласно которой люди со II группой крови больше предрасположены к артериальной гипертензии. Также в последнее время появилось много исследований о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19, где говорится о более высокой восприимчивости к нему у людей со II группой крови.

При этом Шпилевой отметил, что подобные гипотезы не доказаны.

29 марта Шпилевой рассказал о возможной связи I группы крови с болезнями желудка. Так, у людей с этой группой крови чаще возникают язвенные болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.

До этого Шпилевой рассказал о «золотой» группе крови. Так называют самую редкую группу крови — Rh null . Она характеризуется полным отсутствием резус-антигенов в кровяных клетках. Всего в мире насчитывается около 50 человек с данной группой крови.

Она считается «универсальной» кровью, которую можно переливать любому человеку с редкими типами крови в системе резус-фактора.

28 октября 2021 года врач-генетик «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Виктория Румянцева рассказала о существовании 43 систем групп крови. Она отметила, что по состоянию на 2021 год Международное общество переливания крови (The International Society of Blood Transfusion (ISBT) признает 43 системы групп крови, содержащих 345 антигенов эритроцитов и кодируемых 48 генами.