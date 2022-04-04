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Задержан водитель рухнувшего с эстакады автобуса в Подмосковье

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Правоохранители задержали водителя автобуса, который рухнул с эстакады в Московской области. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

«В настоящее время водитель автобуса задержан. Он также будет направлен на медицинское освидетельствование на проверку алкоголя в крови», — сообщил собеседник агентства.

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Отмечается, что водитель пострадал и находится в стрессовом состоянии. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

По информации «Известий», водитель не справился с управлением, после чего автобус пробил ограждение и рухнул с эстакады.

ЧП произошло ранее в этот день недалеко от деревни Матренино в Волоколамске на 104 км трассы М9, отмечает НСН. В результате аварии погибли два человека. По некоторым данным, еще 13 получили различные травмы.

В пресс-службе минздрава сообщили о восьми пострадавших, двое в тяжелом состоянии. Еще у шести травмы средней тяжести — ушибы или переломы, отмечает телеканал «360».

Пострадавших доставляют в Волоколамскую центральную районную больницу.

Всего внутри автобуса в момент аварии было 20 человек, уточняет телеканал «Звезда».

Обстоятельства аварии выясняются. В ликвидации последствий ДТП задействовали 41 человека и 15 единиц техники, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На место выезжал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко, сообщает РИАМО.

Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Прокуратура организовала проверку. Проверки по факту аварии начали региональные СК и прокуратура.

Как пишет сайт kp.ru, причиной аварии мог послужить гололед на дороге, также водитель мог почувствовать себя плохо за рулем.

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