ФСБ задержала в Крыму пособника украинских неонацистов

Сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывчатки и взрывных устройств, задержан в Крыму. Об этом 4 апреля сообщило региональное управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, задержанный проживал в Алуште. Мужчина 1982 года рождения по месту проживания хранил самодельную бомбу со взрывчаткой более 500 г.

«У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношения к противоправной деятельности», — отмечается в сообщении спецслужбы.

В последние месяцы силовики регулярно задерживают граждан, сотрудничающих с силовыми структурами Украины. Так, 31 марта сотрудники ФСБ задержали в Крыму при попытке выехать на Украину россиянина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Мужчина, постоянно проживавший на полуострове, поддерживал контакты с сотрудниками Службы безопасности Украины.

25 марта ФСБ сообщила о задержании в Московской области гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ. По данным российских спецслужб, украинца завербовали в агентурный аппарат СБУ, он поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом Малыш.

В тот же день сообщалось о задержании жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины в период проведения спецоперации по защите Донбасса. Известно, что мужчина, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации, анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче сведений за денежное вознаграждение.