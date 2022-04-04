По факту гибели женщины и трех детей под Великим Новгородом возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре жительницы Новгородской области и трех ее детей. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

ЧП произошло в частном доме в деревне Тулебля Старорусского района в ночь на 3 апреля. На момент прибытия пожарных подразделений дом горел по всей площади, произошло обрушение кровли. Дом, пристройка и сарай сгорели полностью.

В ходе тушения спасатели обнаружили тела троих детей в возрасте шести, девяти и 10 лет, а также их матери, отмечает RT. Отца детей госпитализировали, уточняет REGNUM.

Проводится комплекс необходимых следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, пишет Life.ru.

По поручению прокурора области прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, пишет «Федеральное агентство новостей».

3 апреля двое подростков погибли в результате пожара в городе Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).