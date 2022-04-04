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Агентство Fitch отозвало рейтинги 20 российских регионов и городов

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Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник, 4 апреля, отозвало рейтинги 20 российских регионов.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг РФ до уровня «B»

Отмечается, что отозваны рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Московской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Кировской, Ярославской, Челябинской, Оренбургской, Липецкой областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского, Алтайского, Ставропольского краев, республик Саха (Якутия), Марий Эл, Башкирия и Татарстан.

На момент отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте регионов находились на уровне «C».

Ранее, 7 марта, сообщалось, что агентство Fitch приостанавливает коммерческую деятельность на территории РФ, включая деятельность по присуждению кредитных рейтингов.

Агентство также отметило, что не прекратит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды с помощью рейтингов, проводимых за пределами России. В Fitch Group подчеркнули, что поддерживают находящихся на территории РФ сотрудников.

Ранее, 5 марта, агентство Fitch понизило рейтинги 26 российских компаний, добывающих нефть и газ, и заявило, что переместило 28 организаций в список Rating Watch («Негативный»). Fitch Ratings включил в число компаний с пересмотренным рейтингом «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», «Северсталь», НЛМК, ММК, «Евраз», «Металлоинвест», ГМК «Норильский никель», Petropavlovsk, «Алроса», СУЭК, «Сибур», «Акрон», «Уралкалий», «Фосагро».

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