Летчик раскрыл секреты огневой мощи вертолета Ка-52

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 используется в качестве одного из основных боевых вертолетов в ходе спецоперации России по защите Донбасса. Об особенностях работы на «Аллигаторе» рассказал российский военный летчик.

«Это всепогодный многоцелевой ударный вертолет, который может развивать скорость до 330 км, подниматься на высоту до 5,5 км и выполнять боевые задачи как днем, так и ночью. На нем предусмотрена оптико-электронная система, которая позволит распознать и обнаружить цель на удалении до 10 км», — отметил он.

По словам военного, на вертолете используется управляемое вооружение типа «Вихрь» для поражения тяжелой и бронированной техники на удалении 8–10 км. Неуправляемое вооружение типа НАР — эффективное точечное применение 5–6 км, также пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров, которая используется для поражения живой силы и легкобронированной техники.

Эксклюзивной чертой вертолета является наличие системы аварийного покидания, срабатывает на любой высоте, на любой скорости с помощью специальной ручки, добавил летчик.

«В течение одной–полутора секунд пирошнур, находящийся на стекле, взрывается, соответственно, взрывается стекло, отстреливаются лопасти в разные стороны посредством специальных термозарядов, и вот эта ракета за подвесную систему вытягивает летчика в образовавшийся проем. На двигателе вертолета установлены пылезащитные устройства, что позволяет выполнять посадки на сильно запыленные, заснеженные площадки, то есть практически в любое место, где есть необходимость: и в поле, и в посадку, в лес, и на поляну — куда угодно», — сказал он.

Также летчик отметил, что по своим тактико-техническим данным вертолет превосходит все зарубежные аналоги, ему «практически нет равных по высоте, скорости, маневренности и боевой живучести».

«На вертолете Ка-52 имеется экранно-выхлопное устройство, которое понижает температуру двигателей, что создает определенные трудности для поражения нашего вертолета средствами ПЗРК, которые имеют тепловые головки самонаведения. Также имеются блоки АСО, то есть при применении по вертолету прицельного огня с тепловыми головками самонаведения летчик имеет возможность посредством нажатия кнопки либо в автоматическом режиме произвести их отстрел. Они имеют очень большую температуру, значительно выше, чем выходные газы с двигателя, что позволяет отвести ракету в сторону», — заключил летчик.

1 апреля сообщалось, что пилоты российского боевого вертолета Ка-52, подбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ), смогли совершить успешную посадку. На опубликованной записи переговоров экипажей указывалось, что вертолет был обстрелян с земли и получил серьезные повреждения.

При выполнении боевой задачи один из снарядов попал в левый борт. Пуля дошла до внутренней части кабины и почти задела ногу другому пилоту. При этом дотянуть до аэродрома было обязательно, чтобы вертолет не оставлять противнику.

14 марта пилот российского штурмовика Су-25 посадил самолет после попадания в него ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса на Украине. Как рассказали в Минобороны РФ, при выполнении боевой задачи в Донбассе в Су-25, идущий в паре вторым, попала ракета. Летчик отключил подбитый двигатель и не покинул самолет.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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