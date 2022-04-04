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Российские ученые создают двигатель для дальних космических миссий

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Ученые из МАИ исследуют возможность увеличения эффективности работы высокочастотного ионного двигателя за счет изменения геометрии его элементов.

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«Мы исследуем метод повышения тяги двигателя за счет изменения геометрии основных элементов конструкции высокочастотного ионного двигателя. В частности, мы рассматриваем влияние формы разрядной камеры и электродов ионно-оптической системы на характеристики двигателя. Кроме этого, мы будем изучать эффективность применения магнитной защиты стенок разрядной камеры от выпадения заряженных частиц из плазмы», — рассказал «Известиям» руководитель проекта, ведущий научный сотрудник НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ Вартан Абгарян.

Такая постановка задачи определения облика высокочастотного ионного двигателя ранее нигде в мире не применялась.

«Мы ожидаем улучшения эксплуатационных характеристик двигателя, в частности увеличения тяги на 10–15%, и эффективности использования рабочего газа», — сообщил Абгарян.

По его словам, после создания устройства «в железе» появятся рекомендации для прототипа двигателя, который можно будет представить ведущим ракетно-космическим предприятиям РФ.

В будущем ученые планируют повысить тягу двигателя на 40% за счет дальнейшей работы с его конструкцией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ион в деле: ученые РФ создают двигатель для дальних космических миссий

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