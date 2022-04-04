Российские ученые создают двигатель для дальних космических миссий

Ученые из МАИ исследуют возможность увеличения эффективности работы высокочастотного ионного двигателя за счет изменения геометрии его элементов.

«Мы исследуем метод повышения тяги двигателя за счет изменения геометрии основных элементов конструкции высокочастотного ионного двигателя. В частности, мы рассматриваем влияние формы разрядной камеры и электродов ионно-оптической системы на характеристики двигателя. Кроме этого, мы будем изучать эффективность применения магнитной защиты стенок разрядной камеры от выпадения заряженных частиц из плазмы», — рассказал «Известиям» руководитель проекта, ведущий научный сотрудник НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ Вартан Абгарян.

Такая постановка задачи определения облика высокочастотного ионного двигателя ранее нигде в мире не применялась.

«Мы ожидаем улучшения эксплуатационных характеристик двигателя, в частности увеличения тяги на 10–15%, и эффективности использования рабочего газа», — сообщил Абгарян.

По его словам, после создания устройства «в железе» появятся рекомендации для прототипа двигателя, который можно будет представить ведущим ракетно-космическим предприятиям РФ.

В будущем ученые планируют повысить тягу двигателя на 40% за счет дальнейшей работы с его конструкцией.

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