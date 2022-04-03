В «Молдовагазе» заявили об оплате газа из России в долларах США

«Молдовагаз» продолжает расплачиваться за газ в долларах, уведомлений о переходе на оплату в рублях не поступало. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил глава компании Вадим Чебан.

«АО «Молдовагаз» действует в полном соответствии с условиями контракта с ПАО «Газпром». Выплаты за текущие поставки газа в республику осуществляются в долларах США. Уведомлений о необходимости перейти на оплату в рублях не поступало», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 1 апреля, президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России на фоне спецоперации, поскольку страна сильно зависит от энергоресурсов РФ.

До этого, 23 марта, Чебан сообщил, что компания «Молдовагаз» с 1 мая сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро, сложностей возникнуть не должно.

Он уточнил, что договор, где указаны денежные единицы оплаты российского газа, был подписан «Молдовагазом» и «Газпромом» в октябре 2021 года. К тому же компания и прежде расплачивалась с Россией в рублях, поэтому проблем возникнуть не должно.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Президент заявил, что газ не будет поставляться бесплатно.

Заявление президента РФ Путина прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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