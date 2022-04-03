Украинский певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ

Украинский певец Макс Барских объявил о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В субботу, 2 апреля, он выложил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) соответствующее видео.

«Ну что, друзья, всем привет! С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог подумать. Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, — это микрофон. Время меняется», — сказал Барских своим подписчикам.

Обучение будет длиться две недели, после чего украинский исполнитель отправится в зону боевых действий.

11 марта Барских запретил использование своей музыки на территории России.

Исполнитель отметил, что разрывает контракты со всеми российскими компаниями. Также он заявил об изъятии каталога своих песен из российского цифрового пространства. Барских призвал своих украинских коллег следовать его примеру.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».