В Казахстане задержали готовившего нападение на президента шпиона

В городе Нур-Султан (Астана) Республики Казахстан спецслужбы задержали агента иностранной разведки «А», готовившего нападение на главу государства Касыма-Жомарта Токаева и ряд высокопоставленных госслужащих. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили в Комитете нацбезопасности.

Подозреваемого задержали еще 25 марта. В настоящий момент раскрываются детали плана покушения. Так, агент разведки планировал в одно время с нападением на высших государственных лиц организовать теракты в отношении специальных и правоохранительных органов.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли снайперскую винтовку с глушителем иностранного производства, а также наркотические вещества и крупную сумму денег.

«Кроме того, в РК «А» выполнила поручения по пропаганде антироссийского призыва и созданию русофобских взглядов в обществе путем публикации соответствующих материалов в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Преступник уже сознался в наличии иностранных интересов в готовящихся террористических актах.

13 февраля в Санкт-Петербурге задержали членов преступной группировки, которые причастны к серии заказных убийств, совершенных еще в 90-е годы.

Среди обвинений убийство вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года около одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны, убийство в сентябре 1997 года у Сенной площади мужчины, имевшего отношение к криминальным кругам, покушение на убийство в декабре 1996 года на предпринимателя и его водителя около одного из домов по Социалистической улице, а также убийство молодой женщины в мае 1999 года на территории Украины. Все преступления были совершены с применением огнестрельного оружия.