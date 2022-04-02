Ушел очень, очень, очень близкий для меня человек. Любовь к Александре Яковлевой навсегда останется со мной. Пока мне трудно осознать, что это произошло. Я понимал, что смерть идет по пятам, но, зная Сашу, верил: уж она ее обязательно обманет. Не удалось.

Пылкая, яростная, азартная, восхитительно красивая. Энергия через край. Не человек, а природное явление, тайфун. Находиться рядом с бушующей стихией не так уж просто, но как интересно. Мы очень дружили. Бывало, ссорились. Но ненадолго, быстро мирились. Саша могла позвонить рано утром: «Лебедев, ты куда пропал?» — «Мы ж только ночью с тобой говорили. И ты сказала, чтобы я...» — «Какая разница, что я тебе сказала. Мы же друзья?!» — «Друзья». — «А дружба — понятие круглосуточное», — говорила Саша, и будто не было никаких обид. Ее невозможно было не обожать.

Впервые Александру Яковлеву я увидел в фильме «Экипаж» Александра Митты. Я пришел в кинотеатр, и ее бортпроводница Тамара меня совершенно потрясла. Как подавляющее большинство мужчин нашей страны, посмотревших эту картину, я влюбился в эту удивительную юную девушку раз и навсегда. На экране актриса была нежной, хрупкой и одновременно сильной, глубокой.

Несколько дней назад я случайно включил телевизор, который давно не смотрю, и шел тот самый «Экипаж» с Александрой Яковлевой. Я не мог оторваться. Столько лет прошло, а картина смотрится абсолютно свежо, ново, на одном дыхании. И Александра Яковлева, не смотря на то, что это была ее первая роль, не уступает Георгию Жженову, Леониду Филатову, Анатолию Васильеву, Екатерине Васильевой. Какая она потрясающая в этой картине. Для меня она главная звезда в этом созвездии.

Мы не раз с ней говорили об «Экипаже». Я признавался ей, что для меня это одна из самых любимых картин. А для нее это была история жизни. Ведь в «Экипаж» она попала случайно. Ее пригласили на Мосфильм на пробы в «Осенний марафон». Она из Питера прилетела к Георгию Данелии, а он, глядя на нее, сказал ассистентам: «Вы видели Басилашвили? Вы видели Гундареву? Ну и кого вы мне привели?» Яковлева выбежала в коридор и заплакала. Не подходила она на дочь народных артистов.

В это время по коридору шел Александр Митта. У него была проблема с героиней в «Экипаж». И, поговорив с Сашей, он утвердил ее на главную роль. Кстати, у Данелии Яковлева всё же снялась. Позже он утвердил ее в картине «Слезы капали».

С какой любовью она рассказывала о съемках у Митты. Когда снимали сцены катастрофы в Бидри, было сложно, было холодно, вокруг пылали пожары, а она носилась в легкой униформе, и Леонид Филатов ее оберегал от падений на острые камни.

Саша всегда говорила о коллегах с большой признательностью и теплотой. Горевала, что так рано ушли из жизни Филатов и Александр Абдулов, с которым снималась в «Чародеях». Была благодарна Жженову, опекавшему начинающую артистку на съемочной площадке. Восхищение и преклонение вызывал у нее Андрей Миронов, ее партнер по «Человеку с бульвара Капуцинов».

Дружила с Иваром Калниньшем, с которым снималась в «Парашютистах». Чтобы достойно сделать свою роль в этой картине, научилась прыгать с парашютом.

Я часто думаю о ней, какая она выразительная на экране, какая женственная. А то, что она невероятная красавица, так и говорить не надо. Это очевидно. Появлялись интересные актрисы, талантливые, но Александра Яковлева из неповторимых. Она создавала разные характеры, и всегда на экране была личность. А ведь снималась всего-то 14 лет. Но оставила очень яркий след в нашем кино, создала плеяду незабываемых ролей. Александра Яковлева — неопровержимая звезда. И при этом, вы не поверите, даже не была членом Союза кинематографистов.

В начале 1990-х, когда накрылось всё отечественное кино, Александра Яковлева ушла из профессии. Та, которая была востребована каждую секунду, та, у которой не было ни минуты на отдых; та, которая без остановки летала с одного конца страны на другой, со съемок на концерт, с концерта на спектакль, вдруг оказалась никому не нужна. Саша — не тот человек, который будет всхлипывать у окошка и сокрушаться о тяжкой актерской доле. Она рванула совсем в другую профессию. И в новой жизни меняла свою траекторию так же решительно. Стала вице-мэром родного Калининграда. Организовала на своей родине кинофестиваль «Янтарная пантера». Потом попала в РЖД, где занимала важную должность. Стояла у истоков запуска «Сапсана» и очень гордилась своим детищем. И никогда не останавливалась. О кино она не вспоминала, говорила, что ей оно не интересно. Думаю, это правда лишь отчасти. Профессия ее все-таки манила. Но при этом она отказывалась от любых предложений.

Когда я начал снимать свой «Экипаж», очень хотел, чтобы та Тамара из любимого фильма Александра Митты появилась и у меня в кино. Яковлева долго отказывалась, однажды уже договорились увидеться, но затем отменила встречу. Это в духе Саши. Но я же тоже упрямый, а потому всё же наша встреча состоялась… на Ленинградском вокзале. Как только она сошла с подножки вагона, я был ошеломлен ее энергией. А еще тем, что ее красота не померкла ни на йоту. Я счастлив, что мне всё же удалось убедить ее сняться. Она украсила фильм и была важным звеном в преемственности того классического «Экипажа» и нового.

Мы хотели еще поработать вместе. Придумывали проекты. Но Саша вдруг пропала. Потом появилась, но я ее даже не узнал. Энергетика изменилась. С ней происходило что-то не то. Она не помнила, о чем мы с ней разговаривали. Оказалось, что у нее случился тяжелый кризис. А то, что у Александры Яковлевой онкология, я узнал только через полгода. Она долгое время скрывала свои проблемы со здоровьем.

Когда Саша сама узнала о диагнозе, врачи давали ей месяц, два. А она им ответила: «Ну уж нет!» И начала борьбу. Находила какие-то экспериментальные лекарства. Ей врачи говорили, что они опасны. Принимала двойные дозы, если это имело хоть какой-то смысл. Рисковала — и всегда выходила из борьбы победительницей. Она продолжала играть в театре, начала вести канал на YouTube. И когда мы встречались, всегда меня привлекала к записи видео. Не поверите, зная о своем смертельном диагнозе, Александра Яковлева начала съемки собственной картины. Я ее отговаривал: «Саша, ведь это так тяжело. Зачем?». А она отвечала, что для нее это очень важно, и пока она не сделает фильм, не успокоится. Это должен был быть фильм, где переплетались история и современность, фантазия и реальность, в котором одним из главных героев был Александр Невский. «Вот увидишь, это будет «Оскар»!» — победительно возвещала она, и я понимал: будет! С ее-то энергией и азартом и «Оскар» можно взять.

Она очень любила Россию, Калининград. Не представляла жизни без своего края. Саша хотела мне показать его и привезла меня к себе на родину. Мы гуляли по Калининграду и Светлогорску. Саша была невероятно хлебосольная. Организовывала сабантуи с шашлыками. Рассказывала, что пишет сценарий. Планировала снять большое романтическое кино о Калининграде.

После химии у нее выпали волосы. Никто не верил в серьезность происходящего. Ее обвиняли в пиаре, мол, нарочно голову обрила, носит парики. И тогда она попросила знакомую расписать череп орнаментами и цветами. А потом в прямом эфире перед камерой сняла парик и показала эту красоту. Она улыбалась всем обидчикам в лицо, а ей было очень больно. Саша казалась очень сильной, но на самом деле была хрупкой.

Мне хочется поблагодарить фонд «Артист» и лично Евгения Миронова и Марию Миронову. Они откликнулись и помогали лекарствами, организовывали лечение и реабилитацию. Взяли на себя большую часть затрат. Они делают огромное дело, помогая коллегам, попавшим в беду. Саша была им очень благодарна. С отцом Маши Андреем Александровичем Мироновым она не только снималась у Аллы Суриковой в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», но и дружила. И с Машей подружилась в конце своего жизненного пути. Мы списались с ней, как только стало известно о случившемся; для Маши Мироновой уход Яковлевой — тоже большая личная боль.

Мои соболезнования детям Александры Яковлевой Лизе и Кондрату, внукам, ее близким, которые были рядом. Они подарили ей годы жизни. Саша была солнцем, а члены семьи вокруг светила выстраивались в солнечную систему. Но солнце, как известно, — звезда. А звезды не гаснут. Они продолжают дарить свой свет.

Свет звезды по имени Александра Яковлева всегда будет с нами, я знаю это.

Автор — режиссер, лауреат Государственных премий РФ

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